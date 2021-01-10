Германия

Наставник стал на защиту футболиста.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик высказал свое мнение о нынешней форме крайнего хавбека команды Дугласа Косты.

"Дуглас хорошо справляется. Он слажено работал в обороне и предлагал разные варианты в атаке. Ему ещё нужно поработать над своей физической формой, но он на верном пути. Я не очень понимаю претензий к нему", — цитирует Флика Goal.

В текущем сезоне бразильский футболист появился на поле в 16-и поединках, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее наставник Баварии прокомментировал поражение в поединке чемпионата против Боруссии М.