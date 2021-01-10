Пресс-служба турнира составила веселую подборку.
Энтони Брукс, Getty Images
10 января 2021, 21:57
На YouTube-канале Бундеслиги появилась подборка десяти ляпов 2020 года в турнире.
Туда попали автогол Брукса из Вольфбугра, фэйл вратаря Боруссии М Яна Зоммера и многое другое.
Вашему вниманию топ-10 ляпов Бундеслиги в прошедшем году:
Ранее предлагались к просмотру топ-10 лучших голов пяткой в истории Бундеслиги.
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