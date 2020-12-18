Германия

Нападающий Боруссии Д Юссуфа Мукоко вошел в историю Бундеслиги.

В матче 13-го тура чемпионата Германии Юссуфа Мукоко поразил ворота Униона и стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги.

Форвард Боруссии отличился в возрасте 16 лет и 28 дней, побив рекорд, ранее принадлежавший игроку Байера Флориану Вирцу.

К сожалению, этот гол не принес Боруссии Д даже ничью: Унион выиграл со счетом 2:1.

Ранее Мукоко стал самым молодым игроком Бундеслиги.