Нападающий Боруссии Д Юссуфа Мукоко вошел в историю Бундеслиги.
Юссуфа Мукоко, Getty Images
18 декабря 2020, 23:45
В матче 13-го тура чемпионата Германии Юссуфа Мукоко поразил ворота Униона и стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги.
Форвард Боруссии отличился в возрасте 16 лет и 28 дней, побив рекорд, ранее принадлежавший игроку Байера Флориану Вирцу.
К сожалению, этот гол не принес Боруссии Д даже ничью: Унион выиграл со счетом 2:1.
Ранее Мукоко стал самым молодым игроком Бундеслиги.