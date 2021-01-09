Норвежский нападающий продолжает удивлять.
Эрлинг Холанд, getty images
09 января 2021, 22:27
Эрлинг Холанд отметился дублем в воротах РБ Лейпциг в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Германии.
Благодаря этому норвежский нападающий забил свой 24 и 25 голы в первых 25 матчах за "шмелей" в Бундеслиге.
Как сообщает Gracenote, это рекордный показатель для новичка лиги. Ранее рейтинг возглавлял Уве Зеелер с 23 голами.
Напомним, что Эрлинг Холанд заинтересовал руководство Челси, которое в последнее трансферное окно выбрало вектор покупок на рынке Бундеслиги.