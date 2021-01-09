Германия

Норвежский нападающий продолжает удивлять.

Эрлинг Холанд отметился дублем в воротах РБ Лейпциг в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Германии.

Благодаря этому норвежский нападающий забил свой 24 и 25 голы в первых 25 матчах за "шмелей" в Бундеслиге.

Как сообщает Gracenote, это рекордный показатель для новичка лиги. Ранее рейтинг возглавлял Уве Зеелер с 23 голами.

Напомним, что Эрлинг Холанд заинтересовал руководство Челси, которое в последнее трансферное окно выбрало вектор покупок на рынке Бундеслиги.