Бельгиец будет восстанавливаться от повреждения.
Аксель Витсель, Getty Images
12 января 2021, 08:25
Полузащитник дортмундской Боруссии Аксель Витсель прооперирован после разрыва ахиллова сухожилия.
"Спасибо всем за поддержку! Сегодня я успешно перенес операцию и теперь буду работать над своим восстановлением.
Шаг за шагом я намерен двигаться к своей цели. Вернусь сильнее благодаря поддержке друзей и семьи", — написал бельгиец в Instagram.
Как сообщает Het Laatste Nieuws, восстановление хавбека займет около полугода, а это значит, что на Евро-2020 он вряд ли сыграет.
Напомним, на 30-й минуте матча против Лейпцига (3:1) Витсель получил травму и был заменен. Повреждение оказалось очень серьезным.
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