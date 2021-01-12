Германия

Бельгиец будет восстанавливаться от повреждения.

Полузащитник дортмундской Боруссии Аксель Витсель прооперирован после разрыва ахиллова сухожилия.

"Спасибо всем за поддержку! Сегодня я успешно перенес операцию и теперь буду работать над своим восстановлением.

Шаг за шагом я намерен двигаться к своей цели. Вернусь сильнее благодаря поддержке друзей и семьи", — написал бельгиец в Instagram.

Как сообщает Het Laatste Nieuws, восстановление хавбека займет около полугода, а это значит, что на Евро-2020 он вряд ли сыграет.

Напомним, на 30-й минуте матча против Лейпцига (3:1) Витсель получил травму и был заменен. Повреждение оказалось очень серьезным.

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