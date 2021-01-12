Германия

Сербский нападающий близок к смене клубной прописки.

Айнтрахт Ф хочет арендовать у мадридского Реала своего бывшего нападающего Луку Йовича, сообщает портал Goal.

Сербский нападающий не получает достаточной игровой практики при Зинедине Зидане и жаждет сменить место работы.

В 32 матчах Йовича за Реал он сумел отличиться лишь двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.

Отметим, что серб даже не попал в запас на игру чемпионата Испании против Осасуны. Причиной тому послужила травма.

Напомним, что на Луку Йовича по-прежнему претендует Милан, который предпримет попытку заполучить нападающего.