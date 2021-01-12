Сербский нападающий близок к смене клубной прописки.
Лука Йович, getty images
12 января 2021, 20:58
Айнтрахт Ф хочет арендовать у мадридского Реала своего бывшего нападающего Луку Йовича, сообщает портал Goal.
Сербский нападающий не получает достаточной игровой практики при Зинедине Зидане и жаждет сменить место работы.
В 32 матчах Йовича за Реал он сумел отличиться лишь двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.
Отметим, что серб даже не попал в запас на игру чемпионата Испании против Осасуны. Причиной тому послужила травма.
Напомним, что на Луку Йовича по-прежнему претендует Милан, который предпримет попытку заполучить нападающего.