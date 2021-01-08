Испания

Форвард "сливочных" не поможет своему клубу в предстоящем поединке Ла Лиги.

Нападающий Реала Лука Йович не сыграет в поединке 18-го тура Ла Лиги против Осасуны.

23-летний серб был включен в заявку на матч, но накануне поединка получил мышечную травму левой ноги.

Лука Йович принял участие в 4-х матчах в текущем сезоне Ла Лиги.

Поединок Осасуна – Реал запланирован на завтра, 9 января. Стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Милан совершит попытку взять в аренду Луку Йовича.