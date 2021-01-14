Германия

Наставник мюнхенской Баварии поделился эмоциями от сенсационного поражения его команды в матче против второлигового Киля.

Действующий обладатель титулов чемпиона немецкой Бундеслиги и Кубка Германии не смог продолжить свой путь к защите кубкового трофея, уже на стадии 1/16 финала сенсационно уступив клубу из Второй Бундеслиги, Хольштайн Килю, в серии пенальти (5:6), завершив при этом основное время с боевым счетом 2:2.

Главный тренер "Красной машины" Ханс-Дитер Флик в своем послематчевом интервью сказал, что "шокирован подобным результатом игры своей команды": "Безусловно, это шок для меня и моих ребят. Нашей целью в этом сезоне была защита требла, но после сегодняшнего вечера приоритеты придется пересматривать.

Игру решили отдельные мелочи. Моя команда показывала хороший уровень подготовки и отличный настрой, прослеживалось выполнение плана на игру. Скорее всего, гол на последних секундах основного времени сильно по нам ударил в плане психологии.

Ничего не могу сказать, кроме как выразить поздравления Килю. У них был прекрасный голкипер. Они сумели переломить ход поединка, сыграв с полной отдачей. Нам остается только принять это поражение и провести работу над ошибками. Считаю, что нам надо улучшить компактность в обороне и игру в прессинге на чужой половине.

Данный результат — сюрприз для всех, но для этого и нужен Кубок. В серии пенальти Роха допустил единственную ошибку, но винить за нее я его точно не стану. Такое может произойти с каждым".

Хольштайн Киль в следующем раунде сразится с Дармштадтом, а для мюнхенской Баварии в январе остаются только матчи Бундеслиги, ближайшим из которых станет домашняя игра "Красной машины" против Фрайбурга.