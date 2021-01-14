"Быки" понимают, что не смогут удержать футболиста.
Дайот Упамекано, getty images
14 января 2021, 21:28
РБ Лейпциг смирился с тем, что Дайот Упамекано покинет команду в ближайшее летнее трансферное окно, утверждает The Guardian.
Немецкий клуб понимает, что не сможет сохранить французского защитника, учитывая интерес со стороны Манчестер Юнайтед, Баварии, Ливерпуля и Челси.
Тем не менее, Лейпциг не собирается отпускать Упамекано в зимнее трансферное окно, отказавшись вести любые переговоры.
В соглашении француза с Лейпцигом прописаны отступные в размере 42 миллионов евро. Этот пункт в контракте игрока начнет действовать в конце сезона-2020/21.
В новом сезоне Упамекано является ключевым звеном в команде Юлиана Нагельсманна, приняв участие в 21 поединке (1747 минут), успев отличиться при этом одним забитым мячом.