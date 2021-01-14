Германия

"Быки" понимают, что не смогут удержать футболиста.

РБ Лейпциг смирился с тем, что Дайот Упамекано покинет команду в ближайшее летнее трансферное окно, утверждает The Guardian.

Немецкий клуб понимает, что не сможет сохранить французского защитника, учитывая интерес со стороны Манчестер Юнайтед, Баварии, Ливерпуля и Челси.

Тем не менее, Лейпциг не собирается отпускать Упамекано в зимнее трансферное окно, отказавшись вести любые переговоры.

В соглашении француза с Лейпцигом прописаны отступные в размере 42 миллионов евро. Этот пункт в контракте игрока начнет действовать в конце сезона-2020/21.

В новом сезоне Упамекано является ключевым звеном в команде Юлиана Нагельсманна, приняв участие в 21 поединке (1747 минут), успев отличиться при этом одним забитым мячом.