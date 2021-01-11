Германия

Футболист ожидает свой трансфер уже следующим летом.

Как стало известно из публикации итальянского журналиста Фабрицио Романо, немецкий РБ Лейпциг отказался вести любые переговоры относительно трансфера центрального защитника Дайота Упамекано в зимнее трансферное окно.

Сам же французский футболист, согласно информации источника, серьезно настроен покинуть клуб летом, а к его агенту уже неоднократно обращались с запросами о дополнительной информации.

Речь, в первую очередь идет об английских Манчестер Юнайтед и Ливерпуле, а вот для мюнхенской Баварии, похоже, подобный трансфер может оказаться непосильным.

Сумма отступных за футболиста, которая прописана в его контракте, заканчивающемся летом 2023 года, составляет 42 млн евро. В это же время, портал Transfermarkt оценивание центрального защитника в 60 млн евро.

В новом сезоне Упамекано является ключевым звеном в команде Юлиана Нагельсманна, приняв участие в 21 поединке (1747 минут), успев отличиться при этом одним забитым мячом.

Следующая игра РБ Лейпциг, с возможным участием в ней Дайота, пройдет 16 января, когда "красные быки" сыграют в гостях у Вольфсбурга.