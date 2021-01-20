Германия

Завершился поединок 17-го тура Бундеслиги.

В поединке 17-го тура чемпионата Германии Шальке на своем поле на последних минутах уступил Кельну.

Поражение опустило "кобальтовых" на последнее место в турнирной таблице, а "козлы" поднялись на 15-ю позицию.

Шальке — Кельн 1:2

Голы: Хоппе, 57 — Чичос, 31, Тильман, 90+3

Шальке: Ферманн — Беккер, Кабак, Настасич (Маскарель, 71), Колашинац (Очипка, 72) — Раман (Бужеллаб, 72), Стамбули, Сердар, Харит — Хоппе, Ут

Кельн: Хорн — Чичос, Борнов, Кестич — Хорн, Шкири (Тильман, 88), Эктор (Озджан, 81), Эхизибуэ (Рексбешай, 72) — Дрекслер (Арокодаре, 88), Дуда, Вольф

Предупреждения: Стамбули, Бужеллаб — Хорн