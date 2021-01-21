Германия

Польский нападающий улучшил свое же достижение.

Роберт Левандовски отметился победным голом в поединке 17-го тура чемпионата Германии против Аугсбурга.

По итогам первого тура на счету польского нападающего 22 гола. Как сообщает Gracenote Live, это рекорд Бундеслиги.

Примечательно, что Роберт Левандовски улучшил собственное же достижение по количеству голов в первом круге.

Напомним, что Левандовски первым забил 20 голов в топ-5 лигах Европы в этом сезоне.