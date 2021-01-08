Германия

Польский нападающий продолжает удивлять результативностью.

Роберт Левандовски стал первым футболистом в топ-5 лигах Европы, который в этом сезоне забил 20 голов, сообщает Squawka.

Последний из них польский нападающий забил в поединке 15-го тура чемпионата Германии против Боруссии М с одиннадцатиметровой отметки.

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Также Роберт Левандовски отметился тремя забитыми голами в четырех матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Роберта Левандовски в прошлом году сумел собрать все трофеи на внутренней арене (немецкая Бундеслига, Кубок Германии, Суперкубок Германии), а также победить в Лиге чемпионов и Суперкубке Европы УЕФА.