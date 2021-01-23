Завершились поединки 18-го тура Бундеслиги.
Матч Арминия - Айнтрахт, Getty Images
23 января 2021, 18:28
Подошли к концу поединки 18-го тура немецкого чемпионата.
Айнтрахт в гостях разгромил Арминию, забив три гола еще в первой половине встречи. Отметим очередной гол после выхода на замену Луки Йовича.
Аугсбург сумел удержать преимущество над Унион Берлином. Матч завершился минимальной победой хозяев.
Штутгарт же не смог дожать Фрайбург, в результате чего остался на 10-й строчке турнирной таблицы.
Арминия — Айнтрахт 1:5
Голы: Кордова, 36 — Силва, 25, 33 Костич, 27, Нильссон, 51 (автогол), Йович, 75
Предупреждения: Кунце, Зойферт — Н'дика, Юнес
Аугсбург - Унион Берлин 2:1
Голы: Нидерлерхнер, 17, 47 — Ингвартсен, 25
Предупреждения: Штробль, Оксфорд, Нидерлерхнер — Триммель
Незабитый пенальти: Ингвартсен, 56
Фрайбург - Штутгарт 2:1
Голы: Демирович, 14, Чон, 37 — Вамангитука, 7
Предупреждения: Кейтель, Шмид
Незабитый пенальти: Гонсалес, 45
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