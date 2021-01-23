Германия

Завершились поединки 18-го тура Бундеслиги.

Подошли к концу поединки 18-го тура немецкого чемпионата.

Айнтрахт в гостях разгромил Арминию, забив три гола еще в первой половине встречи. Отметим очередной гол после выхода на замену Луки Йовича.

Аугсбург сумел удержать преимущество над Унион Берлином. Матч завершился минимальной победой хозяев.

Штутгарт же не смог дожать Фрайбург, в результате чего остался на 10-й строчке турнирной таблицы.

Арминия — Айнтрахт 1:5

Голы: Кордова, 36 — Силва, 25, 33 Костич, 27, Нильссон, 51 (автогол), Йович, 75

Предупреждения: Кунце, Зойферт — Н'дика, Юнес

Аугсбург - Унион Берлин 2:1

Голы: Нидерлерхнер, 17, 47 — Ингвартсен, 25

Предупреждения: Штробль, Оксфорд, Нидерлерхнер — Триммель

Незабитый пенальти: Ингвартсен, 56

Фрайбург - Штутгарт 2:1

Голы: Демирович, 14, Чон, 37 — Вамангитука, 7

Предупреждения: Кейтель, Шмид

Незабитый пенальти: Гонсалес, 45

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