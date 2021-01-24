Польский нападающий добрался до солидной отметки.
Роберт Леванловски, getty images
24 января 2021, 20:39
Роберт Левандовски отметился голом в начале второго тайма в поединке 18-го тура чемпионата Германии против Шальке.
Согласно статистическому порталу Transfermarkt, ля польского нападающего это взятие ворот стало 500-ым в профессиональной карьере.
Роберт Левандовски провел 272 гола за Баварию, 103 — за Боруссию Д, 41 — за Лех, 21 — за Знич и 63 в футболке национальной сборной Польши.
Отметим, что подобным достижением из действующих футболистов также могут похвастаться Криштиану Роналду, Лионель Месси и Златан Ибрагимович.
Напомним, что ранее Левандовски обновил рекорд Бундеслиги по голам в первом круге.
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