Германия

Польский нападающий добрался до солидной отметки.

Роберт Левандовски отметился голом в начале второго тайма в поединке 18-го тура чемпионата Германии против Шальке.

Согласно статистическому порталу Transfermarkt, ля польского нападающего это взятие ворот стало 500-ым в профессиональной карьере.

Роберт Левандовски провел 272 гола за Баварию, 103 — за Боруссию Д, 41 — за Лех, 21 — за Знич и 63 в футболке национальной сборной Польши.

Отметим, что подобным достижением из действующих футболистов также могут похвастаться Криштиану Роналду, Лионель Месси и Златан Ибрагимович.

Напомним, что ранее Левандовски обновил рекорд Бундеслиги по голам в первом круге.

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