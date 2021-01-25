Германия

Игрок РБ Лейпциг будет находиться под серьезным давление в ближайшие трансферные кампании.

Согласно информации от немецкого издания Kicker, на которую ссылается фанатский ресурс РБ Лейпциг, между главным тренером мюнхенской Баварии Хансом-Дитером Фликом и защитником "Красных быков" Дайотом Упамекано состоялась беседа, во время которой наставник действующих чемпионов Германии убеждал игрока перейти под его руководство.

Напомним, что Бавария, наряду с другими большими клубами Европы, является одним из претендентов на подписание французского 22-летнего центрального защитника.

Действующее соглашение Упамекано с РБ Лейпциг рассчитано до лета 2023 года, а текущая трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 60 млн евро.

В прошлую трансферную кампанию Манчестер Юнайтед был близок к подписанию данного исполнителя, однако в последний момент отец Упамекано вмешался в переговорный процесс с требованием отложить все возможные контакты с другими клубами.

К слову, это была далеко не первая попытка "Красных дьяволов" получить в свое распоряжение француза — еще в 16-летнем возрасте Юнайтед отказались заплатить за перспективного футболиста 700 тыс. евро в качестве компенсации французского Валенсьену.

В текущем сезоне Упамекано принял участие в 24-х поединках, оформив один забитый мяч и одну голевую передачу.

Следующий матч РБ Лейпциг, с возможным участием в нем Дайота, состоится 30 января, когда подопечные Юлиана Нагельсманна дома будут принимать леверкузенский Байер.