Германия

Французский центрбек имеет множество вариантов продолжения карьеры.

Центральный защитник Дайот Упамекано, вероятно, в ближайшем будущем покинет Лейпциг, при этом футболист имеет множество вариантов для следующего шага в своей карьере.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге подтвердил интерес к 22-летнему французу и активное сотрудничество с его агентом.

Тем не менее, осуществить трансфер Упамекано не будет простой задачей для мюнхенского гранда. Дело в том, что составить конкуренцию Баварии в гонке за центрбеком готовы ведущие клубы английской Премьер-лиги, а также Пари Сен-Жермен.

Последнее слово останется за самим футболистом "быков", ведь его клаусула составляет всего 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что РБ Лейпциг смирился с предстоящим уходом Дайота Упамекано в другой клуб. Отмечалось, что подписать француза из АПЛ хотят Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Челси.