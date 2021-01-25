Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 18-го тура немецкой Бундеслиги.

В рамках поединка 18-го тура немецкой Бундеслиги лидер текущего розыгрыша отправился в гости к главному аутсайдеру, который с трудом отходит от провального старта сезона. Вполне ожидаемо, мюнхенская Бавария не оставила шансов гельзенкирхенскому Шальке, однако на этот раз отправила в ворота соперников вдвое меньше мячей, чем в противостоянии между этими командами образца первого круга (4:0).

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Шальке — Бавария 0:4

Голы: Мюллер, 33, 88 Левандовски, 54, Алаба, 90

Шальке: Ферманн — Беккер, Кабак, Настасич, Очипка — Стамбули, Сердар — Раман, Ут, Арит (Шепф, 72) — Хоппи (Бужеляб, 72).

Бавария: Нойер — Дэвис (Эрнандес, 68), Алаба, Зюле, Боатенг — Горетцка, Киммих — Сане (Оман, 63), Мюллер, Гнабри (Мусиала, 64) — Левандовски (Чупо-Мотинг 80).

Предупреждения: Боатенг — Настасич.