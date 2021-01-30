Хавбек "лис" может перебраться в чемпионат Германии.
Демарай Грей, Getty Images
30 января 2021, 11:43
Полузащитник Лестера Демарай Грей в ближайшее время станет игроком Байера, сообщает Sky Sports.
По информации источника, 24-летний англичанин уже согласовал личный контракт с немецким клубом и в ближайшие дни отправится в Леверкузен. Его действующее соглашение с "лисами" заканчивается предстоящим летом.
Также отмечается, что за трансфер футболиста "аптекарям" придется выложить три миллиона евро.
В нынешнем сезоне Грей провел шесть поединков, в которых забил три мяча и отдал один асссист.