Германия

Хавбек "лис" может перебраться в чемпионат Германии.

Полузащитник Лестера Демарай Грей в ближайшее время станет игроком Байера, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 24-летний англичанин уже согласовал личный контракт с немецким клубом и в ближайшие дни отправится в Леверкузен. Его действующее соглашение с "лисами" заканчивается предстоящим летом.

Также отмечается, что за трансфер футболиста "аптекарям" придется выложить три миллиона евро.

В нынешнем сезоне Грей провел шесть поединков, в которых забил три мяча и отдал один асссист.