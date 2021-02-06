Германия

Контракт немецкого защитника завершается летом этого года.

Защитник Баварии Жером Боатенг попал в сферу интересов лондонского Челси, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

У 32-летнего немца завершается контракт с клубом предстоящим летом и он станет свободным агентом. Ситуация с его соглашением пока под вопросом и Бавария может отказаться от его услуг.

Также отмечается, что вариант с Боатенгом будет рассмотрен только после того, как "синие" не смогут подписать Дайо Упамекано, Никласа Зюле или Давида Алабу.

В нынешнем сезоне Боатенг провел 22 поединка, в которых забил два гола и отдал один ассист.