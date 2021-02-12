Германия

Главный тренер мюнхенцев прокомментировал победу в МКЧ.

Бавария в финальном поединке клубного чемпионата мира играла против УАНЛ Тигрес и добилась минимальной победы.

Ханси Флик остался очень доволен работой своей команды, которая добилась исторического достижения.

"Поздравляю мою команду, они, безусловно, достигли чего-то исторического. Даже для такого успешного клуба, как Бавария, это, безусловно, лучший сезон, который у них когда-либо был.

Мы доминировали и заслужили выиграть финал. Это выдающееся достижение команды: настроение на поле сегодня было просто отличным. Один или два игрока явно играли на пределе своих возможностей, поэтому мы сделали несколько ранних замен. Это огромный успех для клуба и отличная, выдающаяся командная работа" — приводит слова Флика официальный сайт мюнхенцев.

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