Германия

Немец попал в сферу интересов английских и итальянского топ-клубов.

Полузащитник менхенгладбахской Боруссии Флориан Нойхаус может покинуть клуб.

Интерес к немцу проявляют Ювентус, Ливерпуль и Манчестер Сити.

Kicker сообщает, что отступные за хавбека составляют 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия и Бавария также вступили в борьбу за Нойхауса.

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