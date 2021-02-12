Немец попал в сферу интересов английских и итальянского топ-клубов.
Флориан Нойхаус, Getty Images
12 февраля 2021, 20:01
Полузащитник менхенгладбахской Боруссии Флориан Нойхаус может покинуть клуб.
Интерес к немцу проявляют Ювентус, Ливерпуль и Манчестер Сити.
Kicker сообщает, что отступные за хавбека составляют 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия и Бавария также вступили в борьбу за Нойхауса.
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