Германия

Причиной стало назначение Марко Розе на пост наставника дортмундской Боруссии со следующего сезона.

Полузащитник гладбахской Боруссии Флориан Нойхаус может в летнее трансферное окно перебраться в Баварию.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, мюнхенский гранд стал ближе к подписанию 23-летнего немца после того, как Марко Розе был официально объявлен в качестве нового главного тренера дортмундской Боруссии со следующего сезона.

Дело в том, что немецкий специалист в одном из интервью пообещал, что не будет осуществлять трансферы игроков Гладбаха на новом месте работы.

Поскольку Боруссия Дортмунд ранее была готова составить конкуренцию Баварии в гонке за Флорианом Нойхаусом, теперь же у мюнхенцев стало на одного оппонента меньше в данном вопросе.