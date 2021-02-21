Испания

Можно ли считать это ошибкой скаутского отдела клуба?

Феноменальный 20-летний норвежский голеадор дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд еще сравнительно недавно, чуть более двух лет назад, выступал в составе Мольде у себя на родине, а его трансферная стоимость не превышала 8 млн евро.

Именно в тот момент, как сообщает испанское издание Marca, мадридский Реал проявлял к футболисту достаточно активный интерес, однако в последний момент изменил вектор своей трансферной политики в пользу бразильского рынка, подписав в итоге таких исполнителей как Винисиус Жуниор, Родриго Гоес и Райниер Жезус.

При этом, у "королевского" клуба была повторная попытка заполучить данного исполнителя во время летней трансферной кампании 2019 года, однако выбор испанских скаутов вновь пал в ином направлении — в сторону Луки Йовича из франкфуртского Айнтрахта, который, со временем, вернулся в стан "орлов" на правах аренды, так как не сумел полноценно влиться в новый коллектив.

Как итог, футболиста заполучила дортмундская Боруссия и, по всей видимости, сорвала куш на этом переходе. За 20 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, "шмелям" удалось подписать игрока, стоимость которого тогда уже была на уровне рыночных 45 млн евро.

В последствии, данный показатель менее чем за один год пробил потолок в 100 млн евро, и сейчас составляет 110 млн евро. Это непосредственно связано с результативностью норвежского форварда — в новом сезоне в 25-и матчах он сумел забить 27 голов и отдал семь результативных передач.

В частности, от двух его точных ударов пострадал гельзенкирхенский Шальке в недавнем Рурском дерби (4:0, в пользу Боруссии). Следующий повод для увеличения результативности норвежского футболиста — домашняя игра его команды против Арминии.