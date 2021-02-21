Германия

В битве "середняков" Бундеслиги сильнее оказался подопечные Альфреда Шройдера.

В поединке 22-го тура чемпионата Германии Хоффенхайм на своем поле уверенно обыграл Вердер со счетом 4:0.

Команда Альфреда Шройдера открыла счет на 28-й минуте встречи, когда Ихлас Бебу реализовал выход один на один. Затем в самой концовке первого тайма хозяева удвоили преимущество в счете - Кристоф Баумгартнер протащил мяч в штрафную по центру и в борьбе с двумя защитниками смог пробить мимо голкипера.

В начале второго тайма Мунас Даббур, который оказался один без опеки в чужой штрафной, забил третий мяч в ворота бременцев, а окончательный счет на последней минуте встречи установил Жоржиньо Рюттер.

После 22 туров Хоффенхайм набрал 26 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги, а у Вердера 23 балла и 12-я строчка.

Хоффенхайм — Вердер 4:0

Голы: Бебу, 28, Баумгартнер, 44, Даббур, 49, Рюттер, 90

Хоффенхайм: Бауманн — Ричардс, Гриллич, Адамс — Джон, Самассеку, Руди (Адамян, 81), Кадержабек (Богард, 81) — Баумгартнер (Рюттер, 87) — Даббур (Крамарич, 61), Бебу (Сессеньон, 87)

Вердер: Павленка — Фридль, Топрак, Велькович (Шмид, 46) — Агу, Эггештайн, Мевальд (Фюллькруг, 56), Биттенкурт (Осако, 56), Гебре Селассие — Рашица (Мбом, 69), Саргент (Динкчи, 82)

Предупреждения: Руди, Кадержабек — Топрак, Фридль