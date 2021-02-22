Форвард Боруссии Д отпраздновал юбилей в чемпионате Германии.
Марко Ройс, Getty Images
22 февраля 2021, 10:47
Матч 22 тура чемпионата Германии против Шальке не только принес Боруссии Д крупную победу в Рурском дерби, но и стал 300-м в Бундеслиге для Марко Ройса.
Один из лидеров "шмелей" дебютировал в первой Бундеслиге в составе Боруссии М в сезоне-2009/10, а с сезона-2012/13 выступает за Боруссию Д.
За свою карьеру в Бундеслиге Ройс забил 130 мячей и отдал 85 результативных передач. Еще 49 матчей и 8 голов он записал на свой счет в более низких дивизионах Германии.
В его послужном списке Кубок и три Суперкубка Германии, а также 44 матча за национальную сборную (13 голов).
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