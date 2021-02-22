Германия

Форвард Боруссии Д отпраздновал юбилей в чемпионате Германии.

Матч 22 тура чемпионата Германии против Шальке не только принес Боруссии Д крупную победу в Рурском дерби, но и стал 300-м в Бундеслиге для Марко Ройса.

Один из лидеров "шмелей" дебютировал в первой Бундеслиге в составе Боруссии М в сезоне-2009/10, а с сезона-2012/13 выступает за Боруссию Д.

За свою карьеру в Бундеслиге Ройс забил 130 мячей и отдал 85 результативных передач. Еще 49 матчей и 8 голов он записал на свой счет в более низких дивизионах Германии.

Herzlichen Glückwunsch Marco Reus 🎉

130⚽

85 🅰️

1x Deutscher Pokalsieger, 3x Deutscher Superpokalsieger 🏆🏆🏆🏆#skybuli



Quelle: https://t.co/Wl17ClVHwd pic.twitter.com/0o4erSJltA — Sky Sport (@SkySportDE) February 21, 2021

В его послужном списке Кубок и три Суперкубка Германии, а также 44 матча за национальную сборную (13 голов).

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