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Football.ua вспоминает самые яркие высказывания и жизненные принципы капитана Боруссии Д Марко Ройса, которому 31 мая исполняется 31 год.

История футбола знает немало примеров, когда талантливым игрокам не удается реализовать себя в полной мере. Причины тому могут быть самые разные, "проклятием" Марко Ройса стали травмы.

Атакующий полузащитник, которому 31 мая исполняется 31 год, за последние 10 лет пропустил из-за различных проблем со здоровьем 1 007 дней — 123 матча на клубном уровне и не смог принять участие в чемпионате мира 2014 и Евро-2016, а ведь считался одной из самых ярких звезд бундестима.

Впрочем, благодаря характеру и настойчивости, Ройс раз за разом возвращался в игру еще сильнее и увереннее, так что не будем спешить, утверждая, что впереди его ждет лишь почетная "пенсия".

Марко, названный так в честь легендарного голландца Марко ван Бастена, родился в Дортмунде, где и начал постигать футбольную премудрость, параллельно "фанатея" за местную Боруссию. Какое-то время он даже поиграл за "молодежку" команды, однако видя, что попадает в состав все реже, предпочел отправиться в Рот-Вайсс Ален.

– Насколько я знаю, родители договорились назвать сына, когда он у них появится, Деннисом. Но гол ван Бастена в финале Евро-1988 в ворота СССР все изменил — так я стал Марко.

– Я родился в Дортмунде, я вырос здесь, поэтому, вполне естественно, был до мозга костей «черно-желтым». Вот только мне не суждено было реализовать свою мечту — совершить профессиональный дебют в форме дортмундской Боруссии.

– Я с детства ходил на матчи в Дортмунде, причем частенько мы ходили вместе с Кевином Гросскройцем. Кевин был еще большим фанатом — когда мы вместе выступали в Алене, он умудрялся после нашего матча сгонять в Дортмунд на матч Боруссии. Я в подобных случаях предпочитал смотреть его дома по телевизору.

– Для меня в юности на первом месте была возможность играть, кроме того, юношеская команда Алена была одной из сильнейших в Рейн-Вестфалии, так что я не много потерял.

А вот первая команда Алена выступала на тот момент в третьем немецком дивизионе. 19-летний Ройс сыграл 16 матчей и один из его голов в последнем туре помог "красно-белым" завоевать путевку во вторую Бундеслигу. Всего за Рот-Васс Марко провел 44 матча во всех турнирах и забил 5 мячей.

В мае 2009 года он сделал еще один шаг вперед — в первую Бундеслигу, но не с Аленом, а подписав контракт с Боруссией, правда, не дортмундской, а из Менхенгладбаха.

Большинство специалистов, да и сам Ройс, считают, что именно в составе "жеребцов" под руководством Люсьена Фавра раскрылся его бомбардирский талант, что подтверждает и статистика: 109 матчей за три сезона во всех турнирах и 41 гол.

При этом уже тогда его начали преследовать травмы, однако, пока не серьезные.



– Меня часто спрашивают, почему я сразу не решил перейти в Боруссию Д, как сделал тот же Гросскройц... Все просто — я считал, что еще не готов.

– Я многому научился за три года в Менхенгладбахе. Если бы не это, то и в Дортмунде я бы потом не заиграл.

В родной Дортмунд Ройс вернулся в 2012 году уже в статусе звезды и игрока национальной сборной, и в сезоне-2012/13 едва не реализовал одно из своих заветных желаний — выиграть Лигу чемпионов. Но в немецком финале на Уэмбли сильнее оказалась Бавария.

Следующий сезон принес Марко еще большее разочарование. Незначительные повреждения преследовали Марко в течение всего сезона-2013/14, но, тем не менее, его место в составе сборной Германии на чемпионат мира в Бразилии даже не подвергалось сомнению. Причем хозяева турнира, если судить по плакату, которым встречали бундестим, считали Ройса одной из главных звезд.

Увы, но в контрольном поединке против сборной Армении 6 июня, выигранного немцами со счетом 6:1, Марко порвал связку стопы и, естественно, пролетел мимо турнира, который стал настоящим триумфом для сборной Германии.

Товарищи по сборной Германии, чтобы как-то морально поддержать Марко, на церемонию награждения вынесли футболку Ройса, с которой и сфотографировались на память для истории.

После трехмесячной реабилитации, в самом начале сезона-2014/15 Ройс снова повредил связку и выбыл на месяц, а под конец осени еще раз, теперь на полтора месяца.

Не стали исключением и следующие годы. В мае 2016-го Ройс получил травму паха, из-за которой выбыл на полгода и, естественно, не смог принять участие в Евро-2016.

Спустя год, во время финального матча Кубка Германии, Ройс вновь порвал связки, выбыв на 8 месяцев, однако все-таки завоевал трофей, который пока остается для него единственным значительным, если не считать трех Суперкубков Германии, к которым в стране не принято относиться серьезно.

В 2018 году Марко сыграл-таки в финальном турнире чемпионата мира, однако, в отличие от бразильского мундиаля, действующие на тот момент чемпионы попросту опозорились.

Последнюю на данный момент свою травму Ройс получил уже в нынешнем году, однако в данной ситуации ненавистный всему миру коронавирус сыграл на руку нашему герою. В связи с переносом Евро-2020 на год вперед ему не пришлось форсировать восстановление, да и из-за паузы в чемпионате он, фактически, ничего не пропустил.

На данный момент на счету Ройса 266 поединков во всех турнирах и 129 голов, а за национальную сборную он провел 44 матча и забил 13 мячей.

Для меня Боруссия Дортмунд — лучший клуб в мире

– Юрген Клопп — уникальный тренер. Как только он начинает говорить с тобой, ты уже "попался": ты веришь ему и готов делать все, что он сочтет нужным.

– Я счастлив, что, несмотря ни на что, смог пробиться в в дортмундскую Боруссию.

– Некоторые считают, что я не ухожу из Боруссии, потому что боюсь смены обстановки и не способен справиться с внешним давлением. Это не так. Просто я хочу выигрывать трофеи для Дортмунда.

– Когда Марио Гетце сказал мне, что переходит в Баварию, я расплакался.

– Всегда мечтал сыграть в финальном турнире чемпионата мира, а на клубном уровне — в финале Лиги чемпионов. Теперь неплохо бы эти турниры выиграть.

Стоит отметить, что, несмотря на небогатую коллекцию командных трофеев, Марио трижды признавался лучшим игроком сезона в Бундеслиге (2011/12, 2013/14, 2018/19), дважды лучшим футболистом года в Германии (2012, 2019) и лучшим игроком сборной Германии (2018).

А еще именно его изображение, по итогам голосования болельщиков, было размещено на обложке FIFA 17.

Можно спланировать все, что угодно, и вдруг — травма

– Я хочу, чтобы в нас видели не только футболистов, но и людей, ведь мы не машины.

– Если ты недостаточно силен, чтобы бороться каждый день, то какой смысл ждать новый рассвет?

– У меня было столько травм... Но так сложилась моя жизнь, и приходится с этим смириться.

– Никогда нельзя предсказать, как будет проходить турнир и чем он закончится. Можно спланировать все, что угодно, и вдруг — травма...

– Игроки топ-уровня зарабатывают много денег, но им приходится и многим жертвовать. Например — здоровьем. Чего бы я сейчас не отдал, чтобы вернуть себе здоровье...

Оценивая мастерство Ройса, стоит отметить, что он умеет абсолютно все, что может пригодиться атакующему футболисту. Марко быстр, техничен, физически крепок, у него светлая голова и отличное видение поля, голевое чутье и хорошо поставленный удар.

При этом он настоящий командный игрок, особенно хорошо взаимодействующий со своим другом Марио Гетце.

Барселона — это всего лишь маленькая часть истории Реала

– В детстве я всегда играл за Барселону на PlayStation.

– Я всегда считал себя игроком, для которого нет ничего невозможного в футболе.

– Моим кумиром всегда был Томаш Росицки. Я старался копировать его во всем, как в манере игры, так и в деталях экипировки.

– Иско — настоящий гений. Таких талантливых футболистов очень мало.

– Если судить только по таланту, то Месут Озил мог бы соперничать с Криштиану Роналду.

Проиграли — значит, плохо играли. При чем здесь менталитет и прочее дерьмо?

– Как вы, журналисты, любите "психологию", "менталитет" и прочее дерьмо... Причем здесь психология? Проиграли – значит играли плохо.

– Мне не нравится, когда в команде меняется много игроков и идет тренерская чехарда. В таком режиме невозможно создать сильный коллектив.

Что касается нефутбольных интересов Ройса, то здесь на первом месте у него семья. С 2015 года Марко встречался с немецкой моделью Скарлетт Гартманн, а в прошлом году они поженились, а незадолго до этого у пары родился первый ребенок, и это событие буквально перевернуло жизнь Ройса.

При этом наш герой не ограничивается ролью счастливого отца семейства. Марко и Скарлетт в марте 2020 года пожертвовали 500 тысяч евро на поддержку малого бизнеса в Дортмунде, который оказался на грани банкротства из-за пандемии коронавируса.

Но что это был бы за герой, у которого все идеально? Был серьезный прокол и у Ройса: в 2014 году ему пришлось заплатить штраф в 540 тысяч евро (в Германии штрафы рассчитываются исходя из зарплаты нарушителя: больше зарабатываешь — больше платишь) за то, что он в течение трех лет управлял автомобилем по фальшивой водительской лицензии, выданной в Нидерландах... Впрочем, в 2016 году он сдал на права в Германии и теперь является добропорядочным участником уличного движения.

– Когда достигаешь 28-ми или 29-ти лет и тебе предлагают новый долгосрочный контракт, невольно задумываешься: а вдруг он будет последним? А вдруг теперь ты не сможешь испытать что-то новое? Новую культуру, новую лигу, новый язык? И очень трудно разобраться в этот момент: а что же тебе действительно нужно для счастья?

– Мне кажется, не стоит ждать, когда тебе исполнится 33 или 34 года, чтобы начинать интересоваться чем-то помимо футбола. В мире столько удивительных вещей, что нет смысла откладывать их до завершения карьеры.

– Футбол — очень важная часть моей жизни, но далеко не вся моя жизнь.

– Семья — это настолько важно, что ее нельзя отодвигать на второй план. Глупо думать, что все можно наверстать после того, как повесишь бутсы на гвоздь.

– Невозможно передать словами, что для меня значит рождение ребенка! В одно мгновение все меняется: ты был сам по себе, и вдруг появляется человечек, который нуждается в тебе, который без тебя не может, и который взамен дает тебе столько счастья!

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