Германия

Поляк не планирует в скором времени покидать мюнхенский клуб.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски поделился мыслями о возможно переходе в МЛС.

"Без понятия, когда это может произойти и какое значение этот переход будет иметь для меня. Разумеется, я многое знаю об МЛС, потому что там выступали некоторые польские и немецкие футболисты. Они рассказывали мне о том, как устроена жизнь в Северной Америке, а также об МЛС.

Мне говорили, что лига развивается с каждым годом, стремится стать лучше. Но я не знаю, что лично для меня это могло бы значить. Я счастлив в Баварии и не заглядываю так далеко в будущее", – приводит слова поляка Goal со ссылкой на CBS Sports.

Ранее сообщалось, что Левандовски вышел на третье место среди бомбардиров Лиги чемпионов.

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