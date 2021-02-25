Германия

Также в общую группу вернулся Гнабри.

Лазарет мюнхенской Баварии в преддверии важных матчей постепенно пустеет.

Как сообщает официальный сайт клуба, форвард Томас Мюллер уже выздоровел от коронавируса.

Футболист приступил к тренировочным занятиям и готовится к ближайшему матчу.

Также к общей группе футболистов присоединился вингер Серж Гнабри, который восстанавливался от повреждения.

Напомним, Томас Мюллер получил положительный тест на COVID-19 перед финалом Клубного чемпионата мира.

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