Также в общую группу вернулся Гнабри.
Томас Мюллер, getty images
25 февраля 2021, 18:38
Лазарет мюнхенской Баварии в преддверии важных матчей постепенно пустеет.
Как сообщает официальный сайт клуба, форвард Томас Мюллер уже выздоровел от коронавируса.
Футболист приступил к тренировочным занятиям и готовится к ближайшему матчу.
Также к общей группе футболистов присоединился вингер Серж Гнабри, который восстанавливался от повреждения.
Напомним, Томас Мюллер получил положительный тест на COVID-19 перед финалом Клубного чемпионата мира.
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