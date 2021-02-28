Германия

Ожидаемая отставка Кристиана Гросса все ближе.

Накануне гостевого матча против Штутгарта в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги, лидеры гельзенкирхенского Шальке выдвинули требование в адрес руководства клуба относительно увольнения с поста главного тренера Кристиана Гросса. Менеджмент "кобальтовых" ответил на данный запрос отказом.

Однако поражение со счетом 1:5, которое стало для команды восьмым кряду матчем без побед, заставило боссов Шальке пересмотреть свою позицию.

Как стало известно немецкому ресурсу sport1.de, уже сегодня, 28 февраля, может быть официально объявлено об увольнении не только главного тренера команды, а еще и спортивного директора Йохена Шнайдера, менеджера команды Саши Ритера и директора по фитнесу и легкой атлетике Вернера Лойтхарда.

Также сообщается, что Петер Кнебель возьмет временное шефство над командой в бывшей должности Шнайдера.

Гросс возглавлял "королевских синих" с 27 декабря 2020 года, продержавшись на своем посту два месяца, за которые команда сумела добыть только одну победу — над Хоффенхаймом (4:0) — которая так и остается единственной для нее в текущем сезоне.

Утренняя тренировка Шальке в связи со сложившейся ситуацией была отменена.

С девятью набранными очками после 23-х сыгранных поединков, Шальке является худшей командой немецкой Бундеслиги на данный момент. Отставание от ближайшего конкурента в лице Майнца составялет 8 очков, но "карнавальщикам" еще предстоит сыграть свою игру против Аугсбурга 28 февраля.