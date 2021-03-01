Германия

Защитник "аптекарей" выбыл на долгий срок из-за серьезной травмы колена.

Защитник леверкузенского Байера Тимоти Фосу-Менса получил серьезную травму колена в матче 23-го тура Бундеслиги против Фрайбурга (1:2). Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, у 23-летнего голландца обнаружен разрыв передней крестообразной связки правого колена.

По предварительным прогнозам футболист пропустит от 6 до 9 месяцев, из-за чего он пропустит перенесенный чемпионат Европы.

Фосу-Меса лишь в январе этого года перебрался в Байер из Манчестер Юнайтед. За это время он провел за "аптекарей" семь поединков.

Напомним, что сборная Голландии является соперником национальной команды Украины на предстоящем Евро-2020.