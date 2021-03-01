Защитник "аптекарей" выбыл на долгий срок из-за серьезной травмы колена.
Тимоти Фосу-Менса, Getty Images
01 марта 2021, 16:20
Защитник леверкузенского Байера Тимоти Фосу-Менса получил серьезную травму колена в матче 23-го тура Бундеслиги против Фрайбурга (1:2). Об этом сообщает L'Équipe.
По информации источника, у 23-летнего голландца обнаружен разрыв передней крестообразной связки правого колена.
По предварительным прогнозам футболист пропустит от 6 до 9 месяцев, из-за чего он пропустит перенесенный чемпионат Европы.
Фосу-Меса лишь в январе этого года перебрался в Байер из Манчестер Юнайтед. За это время он провел за "аптекарей" семь поединков.
Напомним, что сборная Голландии является соперником национальной команды Украины на предстоящем Евро-2020.