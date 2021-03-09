Англия

У наставника мерсисайдцев еще три года по контракту в стане "красных".

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп опроверг слухи о том, что он сменит Йоахима Лева на посту главного тренера сборной Германии.

"Готов ли я стать тренером сборной летом? Нет. После лета? Нет. Йоги Лев великолепно работал там очень много лет. Это один из самых успешных тренеров. Я понимаю, что он хочет сверкнуть на Евро, а потом эту работу будет выполнять кто-то другой. Есть много хороших немецких тренеров.

Это то, что я захотел сказать, когда увидел в списках вариантов свое имя. Я сказал "нет". И этим летом, и потом. Я не буду кандидатом на пост тренера сборной Германии. У меня еще три года по контракту в Ливерпуле. Это простое заявление. Ты подписываешь контракт и пытаешься отработать его до конца, не так ли?

Работая в Майнце и в Боруссии, и я отработал соглашения до конца, хотя мною интересовались другие немецкие клубы, у которых больше денег. Вопрос просто во времени и в деньгах. Если это не срабатывает, то не нужно терять сон из-за этого. У меня нет с этим никаких проблем.

Я совершенно не тот, у которого нужно спрашивать о том, кто станет лучшим сменщиком для Йоги Лева. Я был очень удивлен этими новостями, как и все. Но есть очень много времени, чтобы найти нужного тренера", – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Ранее было официально подтверждено, что Лев покинет пост главного тренера сборной Германии после Евро-2020.

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