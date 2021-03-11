Защитник продолжит выступать за гладбахцев.
Нико Эльведи, getty images
11 марта 2021, 19:12
Боруссия М продлила соглашение с Нико Эльведи до лета 2024-го года, сообщает официальный твиттер-аккаунт немецкой команды.
Швейцарский защитник выступает за гладбахцев с 2015-го года и уже успел провести 196 матчей, в которых забил десять голов и сделал шесть ассистов.
Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 32 миллиона евро.
Напомним, что Боруссия М может потерять Нойхауса из-за интереса со стороны топ-клубов Европы.