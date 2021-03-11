Германия

Защитник продолжит выступать за гладбахцев.

Боруссия М продлила соглашение с Нико Эльведи до лета 2024-го года, сообщает официальный твиттер-аккаунт немецкой команды.

Швейцарский защитник выступает за гладбахцев с 2015-го года и уже успел провести 196 матчей, в которых забил десять голов и сделал шесть ассистов.

Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 32 миллиона евро.

Напомним, что Боруссия М может потерять Нойхауса из-за интереса со стороны топ-клубов Европы.