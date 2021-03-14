Германия

Завершился поединок немецкой Бундеслиги.

Штутгарт принимал Хоффенхайм на своем поле в рамках поединка чемпионата Германии и добился победы со счетом 2:0.

Хозяева забили первый гол благодаря срезке Нуху в свои ворота, а поставили точку уже в середине второй половины игры.

Штутгарт - Хоффенхайм 2:0

Голы: Нуху, 15 (автогол), Каладжич, 64

Штутгарт: Кобель — Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса — Кастро (Массимо, 88), Эндо, Мангаля (Ахамада, 44), Ферстер (Кулибали, 61) - Вамангитука (Штенцель, 88), Каладжич.

Хоффенхайм: Бауманн — Кадержабек, Гриллич, Нуху, Ричардс, Сессеньон (Сков, 59) — Руди, Самассеку (Рюттер, 82), Баумгартнер (Даббур, 48) — Крамарич, Бебу (Адамян, 82).

Предупреждения: Сессеньон, Гриллич