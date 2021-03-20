У обоих футболистов по 273 матча за мюнхенский клуб в Бундеслиге.
Давид Алаба, Getty Images
20 марта 2021, 17:33
В настоящее время проходит поединок 26-го тура, в котором мюнхенская Бавария громит Штутгарт со счетом 4:0.
В этом матче в стартовом составе мюнхенской команды вышел защитник Давид Алаба, для которого эта встреча стала уже 273-й в Бундеслиге.
По информации OptaFranz, Алаба повторил рекорд бывшего хавбека Баварии Франка Рибери по количеству поединков в чемпионате Германии в составе мюнхенского клуба среди легионеров.
Напомним, в конце сезона австрийский защитник покинет Баварию на правах свободного агента. Его будущий клуб пока неизвестен.
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