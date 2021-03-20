ЧМ-2022. Отбор

Лидер польской сборной поможет команде в стартовых матчах отбора ЧМ-2022.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски сможет помочь сборной Польши в стартовых поединках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Об этом в своем твиттере сообщил пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковски.

Также отмечается, что вместе с Левандовски в расположение национальной команды должны присоединиться нападающий Герты Кшиштоф Пьонтек и форвард Марселя Аркадиуш Милик.

Ранее Бавария отказывалась отпускать Левандовски, ссылаясь на карантин после возвращения футболиста из Англии.

Напомним, что в конце марта сборная Польши сыграет против Венгрии (25 марта), Андорры (27 марта) и Англии (31 марта).

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