Наставник резервной команды Реала Сосьедад имеет все шансы пойти на повышение по карьерной лестнице.
Хаби Алонсо, Getty Images
22 марта 2021, 12:22
Целый ряд авторитетных европейских источников, среди которых можно выделить итальянского журналиста Фабрицио Романо, редактора немецкого издания BILD Кристиана Фалька, а также немецкий ресурс Deutsche Welle Sports, сообщили информацию о том, что испанский экс-футболист Хаби Алонсо может с начала следующего сезона возглавить менхенгладбахскую Боруссию.
Напомним, что в данный момент сезона "жеребцов" возглавляет Марко Розе, однако руководство клуба уже сообщило информацию о том, что данный специалист покинет клуб по окончанию сезона, перейдя в руководство Боруссии из Дортмунда.
В то же самое время, Хаби Алонсо нынче имеет шефство над резервной командой Реала Сосьедад, но его действующее соглашение подходит к концу в конце текущего сезона.
За 47 матчей во главе баскского коллектива испанский специалист в среднем добывал 1,72 очка за игру, а его клуб, с 44 баллами за 28 матчей текущего сезона, располагается на пятой строчке второй группы Сегунды B.
39-летний специалист завершил свою игровую карьеру летом 2017 года, после чего, спустя год, приступил к практике тренерского ремесла в качестве наставника юношеской команды мадридского Реала.
К слову, Боруссия М лишь в матче на минувших выходных сумела прервать свою удручающую серию из девяти матчей без побед, обыграв на выезде терпящий бедствие гельзенкирхенский Шальке (3:0).