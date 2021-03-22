Германия

Наставник резервной команды Реала Сосьедад имеет все шансы пойти на повышение по карьерной лестнице.

Целый ряд авторитетных европейских источников, среди которых можно выделить итальянского журналиста Фабрицио Романо, редактора немецкого издания BILD Кристиана Фалька, а также немецкий ресурс Deutsche Welle Sports, сообщили информацию о том, что испанский экс-футболист Хаби Алонсо может с начала следующего сезона возглавить менхенгладбахскую Боруссию.

Напомним, что в данный момент сезона "жеребцов" возглавляет Марко Розе, однако руководство клуба уже сообщило информацию о том, что данный специалист покинет клуб по окончанию сезона, перейдя в руководство Боруссии из Дортмунда.

В то же самое время, Хаби Алонсо нынче имеет шефство над резервной командой Реала Сосьедад, но его действующее соглашение подходит к концу в конце текущего сезона.

За 47 матчей во главе баскского коллектива испанский специалист в среднем добывал 1,72 очка за игру, а его клуб, с 44 баллами за 28 матчей текущего сезона, располагается на пятой строчке второй группы Сегунды B.

39-летний специалист завершил свою игровую карьеру летом 2017 года, после чего, спустя год, приступил к практике тренерского ремесла в качестве наставника юношеской команды мадридского Реала.

К слову, Боруссия М лишь в матче на минувших выходных сумела прервать свою удручающую серию из девяти матчей без побед, обыграв на выезде терпящий бедствие гельзенкирхенский Шальке (3:0).