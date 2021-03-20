Германия

Команда из Гильзенкирхена не может выиграть уже 10 матчей подряд.

В поединке 26-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская Боруссия в гостях уверенно разобралась с Шальке со счетом 3:0.

Счет в матче был на 15-й минуте поединка, когда после суматохи в штрафной хозяев мяч подобрал Ларс Штидль, точно пробивший под перекладину ворот. Затем на 63-й минуте Стеан Лайнер головой на ближней штанге замкнул подачу с углового от Йонаса Хофманна. Точку в матче поставил Нико Элведи, который на 72-й минуте головой пробил под перекладину — голкипер хозяев Фредерик Роннов поймал мяч на мгновение, но выпустил его за линию ворот.

Таким образом, безвыигрышная серия Шальке достигла новой отметки в 10 матчей. После 26 игр гельзенкирхенцы находятся на последнем месте в турнирной таблице, набрав всего лишь 10 очков. В активе Боруссии 36 очков и 9-е место.

Шальке — Боруссия М 0:3

Голы: Штиндль, 15, Лайнер, 63, Элведи, 72

Шальке: Роннов — Тиав, Мустафи, Беккер — Чалханоглу, Сердар, Колашинац, Маскарель, Фуртадо (Ощипка, 20) — Гоппе (Хунтелаар, 76), Раман (Арит, 64)

Боруссия М: Зоммер — Бенсебаини, Элведи, Гинтер, Лайнер (Бейер, 90) — Нойхаус (Закария, 90), Хофманн (Вольф, 83) — Тюрам (Лазаро, 77), Штиндль (Эмболо, 83), Крамер — Плеа

Предупреждения: Маскарель — Бенсебаини, Штиндль