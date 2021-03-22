Германия

Мохамед Симакаy продолжит свою карьеру в составе "быков".

Защитник Страсбура Мохамед Симакан подписал контракт с Лейпцигом, сообщает пресс-служба "быков".

Соглашение с 20-летним французским футболистом рассчитано на пять лет. Он присоединиться к своей новой команде в июле 2021 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила около 17 миллионов евро.

В составе "быков" Симакан должен стать заменой уходящему Дайоту Упамекано, который предстоящим летом перейдет в Баварию.

В нынешнем сезоне Симакан провел 19 поединков, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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