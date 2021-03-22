Вашему вниманию самые зрелищные голы очередного тура немецкого чемпионата.
Эрлинг Холанд, getty images
22 марта 2021, 15:18
26-й тур Бундеслиги принес много результативных встреч — и снова некоторые из голов оказались настоящими шедеврами.
Гол в одно касание, командная комбинация и эффектный дальний удар — все это в топ-5 лучших голов уик-энда немецкого чемпионата.
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