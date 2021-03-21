Мохамед Симакан продолжит свою карьеру в чемпионате Германии.
Мохамед Симакан, twitter.com
21 марта 2021, 14:52
Защитник Страсбура Мохамед Симакан продолжит свою карьеру в составе Лейпцига, сообщает журналист Sky Germany Макс Билефельд в своем твиттере.
По информации источника, клубы согласовали трансфер 20-летнего француза за 17 миллионов евро. Контракт с футболистом будет рассчитан на пять лет и официальное объявление ожидается в ближайшие дни.
В нынешнем сезоне Симакан провел 19 поединков, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
В составе "быков" Симакан станет заменой уходящему Дайоту Упамекано, который летом перейдет в Баварию.
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