Германия

"Фармацевты" отправили в отставку 57-летнего специалиста из-за неудовлетворительных результатов команды.

Байер решил прекратить сотрудничество с Петером Босом, который занимал пост главного тренера первой команды.

Как сообщает пресс-служба "фармацевтов", новым наставником леверкузенского клуба до конца текущего сезона станет Ханнес Вольф, а его помощником будет Петер Херманн.

Отставка Петера Боса связана с неудовлетворительными результатами Байера в последних поединках.

Помимо вылета из Лиги Европы от Янг Бойз на стадии 1/16 финала, "фармацевцы" потерпели три поражения в пяти матчах Бундеслиги, при этом добыв только одну минимальную победу над гладбахской Боруссией.

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