"Фармацевты" отправили в отставку 57-летнего специалиста из-за неудовлетворительных результатов команды.
Ханнес Вольф, ФК Байер
23 марта 2021, 11:56
Байер решил прекратить сотрудничество с Петером Босом, который занимал пост главного тренера первой команды.
Как сообщает пресс-служба "фармацевтов", новым наставником леверкузенского клуба до конца текущего сезона станет Ханнес Вольф, а его помощником будет Петер Херманн.
Отставка Петера Боса связана с неудовлетворительными результатами Байера в последних поединках.
Помимо вылета из Лиги Европы от Янг Бойз на стадии 1/16 финала, "фармацевцы" потерпели три поражения в пяти матчах Бундеслиги, при этом добыв только одну минимальную победу над гладбахской Боруссией.
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