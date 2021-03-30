"Мепсисайдцы" собираются усилиться молодым футболистом.
Ибраима Конате, getty images
30 марта 2021, 18:29
Защитник РБ Лейпциг Ибраима Конате прошел процедуру медицинского обследования для Ливерпуля, утверждает RMC Sport.
Источник сообщает, что английский клуб завершит сделку в ближайшее летнее трансферное окно. Ранее называлась сумма в районе 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Ибраима Конате провел 15 поединков во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил один мяч.
Напомним, что на футболиста также претендует другой английский клуб — Челси.