Германия

"Мепсисайдцы" собираются усилиться молодым футболистом.

Защитник РБ Лейпциг Ибраима Конате прошел процедуру медицинского обследования для Ливерпуля, утверждает RMC Sport.

Источник сообщает, что английский клуб завершит сделку в ближайшее летнее трансферное окно. Ранее называлась сумма в районе 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ибраима Конате провел 15 поединков во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил один мяч.

Напомним, что на футболиста также претендует другой английский клуб — Челси.