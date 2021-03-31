Агент нападающего "шмелей" высказался о своем клиенте.
Эрлинг Холанд, getty images
31 марта 2021, 10:26
Мино Райола, представляющий интересы форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда, поделился мыслями о переходе норвежца в немецкий клуб.
"Мы все были неправы с Холандом. Он делает многие вещи намного быстрее, чем предполагалось. В плане развития он намного превзошёл все ожидания.
У меня нет проблем с тем, чтобы сказать, что я был неправ, когда посоветовал ему немного расслабиться и перейти в Боруссию, а не в другой более крупный клуб.
Холанд, и в этом, я думаю, никто не сомневается, может играть в любом клубе мира. Он уже на этом уровне. И он мог бы сделать это в прошлом году, но были команды, которые думали, что одно дело показывать такие цифры в Зальцбурге, и другое дело — в более тяжёлой лиге.
Сейчас нужно подождать и понять, что лучше для игрока. Иногда лучше всего остаться, когда все говорят, что надо уйти. Поэтому посмотрим, что будет", — цитирует агента The Athletic.
Ранее Football.ua рассказал о футболистах, о которых футбольный мир узнал благодаря РБ Зальцбург.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.