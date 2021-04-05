Германия

16-летний немец травмировался в расположении национальной команды.

Нападающий дортмундской Боруссии Юссуфа Мукоко не сможет помочь своей команды до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба "шмелей".

16-летний немец получил повреждение связок стопы на тренировке молодежной сборной Германии, из-за чего его ждет приличный срок восстановления.

В нынешнем сезоне Мукоко провел 14 поединков в Бундеслиге, в которых забил три мяча. Помимо этого он провел четыре матча за юношескую команду, в которых забил 13 голов и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Мукоко стал самым юным бомбардиром в истории Бундеслиги.

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