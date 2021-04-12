Германия

Фридхельм Функель попробует спасти "козлов" от вылета с Бундеслиги.

Кельн на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Фридхельм Функель.

Соглашение с 67-летним специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Напомним, что сегодня утром, 12 апреля, руководство "козлов" отправило в отставку Маркуса Гисдоля, под руководством которого команда потерпела шесть поражений и дважды сыграла вничью в последних восьми поединках.

Для Функеля это второй приход в Кельн, который он тренировал с февраля 2002 года по октябрь 2003 года. Также он возглавлял такие команды, как Айнтрахт, Герту и Бохум. Его последним местом работы была Фортуна.

После 28 игр Кельн занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 23 очка. До спасительного 15-го места — три очка.