Германия

Команда не побеждает на протяжение восьми матчей.

Кельн отправил в отставку главного тренера Маркуса Гисдоля.

По информации на официальном сайте "козлов", руководство клуба приняло решение уволить 51-летнего специалиста после поражения от Майнца в матче 28-го тура Бундеслиги.

Кельн не побеждает в чемпионате Германии в восьми матчах подряд (6 поражений, 2 ничьих).

Клуб с 23-мя очками идет в зоне вылета на 17-м месте в турнирной таблице.

Гиздоль тренировал Кельн с ноября 2019 года.

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