Германия

Наставник Лейпцига высказался о слухах, которые связывают его с работой в стане "красных".

Согласно сообщению на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB), главный тренер сборной Германии Йоахим Лев завершит свою работу на данном посту по окончанию кампании чемпионата Европы-2020, а одним из главных претендентов на его должность назывался наставник Баварии Ханси Флик.

Появлялась информация, что руководство мюнхенского клуба уже определилось с потенциальным сменщиком для Флика, которым стал главный тренер РБ Лейпцига Юлиан Нагельсманн. Правда, сам молодой немец опровергает эту информацию, как ранее делали и боссы "красных".

"Никаких переговоров между мной и мюнхенской Баварией не было. Также они не связывались с моими агентами", — приводит слова Нагельсманна авторитетный журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

При этом, нельзя не отметить, ранее авторитетное британское издание The Telegraph назвало Нагельсманна основным кандидатом на пост главного тренера Тоттенхэма в случае отставки Жозе Моуриньо.