Германия

Завершился матч чемпионата Германии.

В рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги РБ Лейпциг сыграл вничью с Хоффенхаймом.

В первом тайме инициативой владели хозяева, однако так и не сумели пробить в створ ворот Оливера Бауманна.

Во второй половине игры удары случались, однако их было не так много. Хоффенхайм за весь второй тайм лишь изредка переходил на чужую половину поля.

На 90+6 минуте Поульсен после паса от Хальстенберга, казалось, вырвал для Лейпцига три очка. Однако арбитр после просмотра VAR не засчитал этот мяч.

РБ Лейпциг — Хоффенхайм 0:0

РБ Лейпциг: Гулачи, Мукиеле (Айдара, 46), Орбан, Упамекано, Конате (Хальстенберг, 78), Анхелиньо (Кампль, 46), Забитцер, Ольмо (Серлот, 62), Адамс, Нкунку, Форсберг (Поульсен, 72).

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Пош, Ричардс, Сессеньон, Адамян, Гриллич (Гачинович, 56), Самассеку, Баумгартнер, Крамарич, Сков (Нордтвейт, 62), Рюттер (Бебу, 46).

Предупреждения: Пош, Баумгартнер.