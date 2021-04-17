Германия

Завершились очередные матчи 29-го тура чемпионата Германии.

После минимальной победы над Аугсбургом неделей ранее, ставшей для Шальке только второй в текущем сезоне Бундеслиги, "горняки" вновь вернулись на уже привычную тропу неудач и тотальных провалов.

На этот раз очередной гвоздь в крышку гроба Шальке пришлось "забить" футболистам Фрайбурга, которые одержали над последней командой турнирной таблицы чемпионата разгромную победу со счетом 4:0.

Фрайбург — Шальке 4:0

Голы: Холер, 7, Шаллаи, 22 (пен.), Гюнтер, 50, 74

Параллельный матч 29-го тура Бундеслиги между Аугсбургом и Арминией стал далеко не таким результативным, как вышеупомянутая встреча.

Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы вскрыть оборону друга друга и выявить сильнейшего в очном противостоянии, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Аугсбург — Арминия 0:0

А вот берлинский Унион, сенсационно отобравший очки у мюнхенской Баварии в прошлом туре, сегодня одержал домашнюю победу над Штутгартом, которая стала для него первой за последние четыре поединка немецкого первенства.

Несмотря на то, что гостям удалось отыграть один мяч после перерыва, именно голы Промеля и Муса в первом тайме определили исход этого матча в пользу берлинцев.

Унион Берлин — Штутгарт 2:1

Голы: Промель, 20, Муса, 43 — Форстер, 49